Firewalld : un firewall simple à utiliser

Firewalld est un pare-feu que je trouve très agréable à utiliser, où on peut « cacher » la complexité de certains éléments de configuration derrière des noms simples à utiliser.

Par exemple, je peux avoir un service qui n’a pas spécialement de port dédié, donc qui n’est pas proposé par firewall. Mettons un wireguard qui écoute sur le port 9879. Plutôt que d’utiliser 9879/udp dans ma configuration, je vais créer un service wireguard , et c’est ce service que j’autoriserai.

Ce sera bien plus parlant quand je relirai la configuration

Liens :

Principes

En très gros et en très résumé, on va avoir des zones, qui sont des ensembles d'adresses IP et la zone public qui concerne toutes les IPs.

On va aussi avoir des services, qui décrivent... des services : port et protocole (ex: 5666 et tcp pour nrpe).

On va aussi avoir des « rich rules » dans les zones, des exceptions aux règles appliquées dans la zone.

Toute la configuration est dans des fichiers XML très simples à lire, c'est très agréable. Tant qu'on ne surcharge pas la configuration par défaut, les fichiers sont dans /usr/lib/firewalld/ mais dès qu'on modifie un élément de configuration, celui-ci se retrouvera copié dans /etc/firewalld/ et modifié.

Test de configuration

Si on modifie de la configuration à la main (en écrivant dans /etc/firewalld , on prendra soin de tester la configuration avec la commande suivante :

firewall-offline-cmd --check-config

Changements permanents

Si on veut rendre un changement permanent (c-à-d qu'il soit écrit dans la config au lieu d'être juste appliqué jusqu'au redémarrage), il faut ajouter ça aux commandes :

--permanent

Par contre, avec --permanent , il faut recharger la configuration pour appliquer les modifications (ou alors on applique une fois avec --permanent et une fois sans) :

firewall-cmd --reload

NB : certaines commandes nécessitent forcément le --permanent .

Bloquer une adresse IP

On peut soit ajouter les adresses aux zones drop ou block :

firewall-cmd --zone=drop --add-source 192.0.2.0/24 firewall-cmd --zone=drop --add-source 192.0.2.0/24 --permanent

Soit ajouter une rich-rule ( man firewalld.richlanguage ) à la zone public :

firewall-cmd --zone public --add-rich-rule "rule family=ipv4 source address=192.0.2.0/24 reject" firewall-cmd --zone public --add-rich-rule "rule family=ipv4 source address=192.0.2.0/24 reject" --permanent

Pour enlever un blocage :

firewall-cmd --zone drop --remove-source 51.159.0.0/16 firewall-cmd --zone drop --remove-source 51.159.0.0/16 --permanent

firewall-cmd --zone public --remove-rich-rule "rule family=ipv4 source address=51.159.0.0/16 reject" firewall-cmd --zone public --remove-rich-rule "rule family=ipv4 source address=51.159.0.0/16 reject" --permanent

Pour voir les blocages par rich-rule (la 1ère commande donne les blocages actuellement activés, l’autre ceux qui sont dans les fichiers de configuration. Il peut y avoir une différence… ou pas !) :

firewall-cmd --list-rich-rules firewall-cmd --list-rich-rules --permanent

Zones

Voir les zones disponibles :

firewall-cmd --get-zones

NB : la zone public , par défaut, n'autorise que le SSH et dhcpv6-client. L'installation de firewalld sur une machine va donc couper l'accès aux services. Il faut donc stopper firewalld juste après son installation, regarder les ports utilisés sur la machine et modifier la zone public soit en copiant /usr/lib/firewalld/zones/public.xml dans /etc/firewalld/zones/ , soit en préparant une ligne de commande à lancer juste après le démarrage de firewalld.

NB : les zones peuvent avoir une target , l'action à appliquer aux connexions qui correspondent à la zone. Voir la doc.

NB : Une adresse IP ne peut se trouver que dans une seule zone mais on peut ajouter dans une zone un réseau qui contient une adresse IP déjà présente dans une autre zone.

Voir la zone par défaut (celle sur laquelle s'appliqueront les modifications si on ne spécifie pas la zone) :

firewall-cmd --get-default-zone

Définir la zone par défaut :

firewall-cmd --set-default-zone work

Voir la configuration de la zone :

firewall-cmd --info-zone lazone

Voir la configuration de toutes les zones :

firewall-cmd --list-all-zones

Créer une zone :

firewall-cmd --permanent --new-zone mazone firewall-cmd --reload

Supprimer une zone :

firewall-cmd --permanent --delete-zone mazone firewall-cmd --reload

Chaque interface du système peut être attribuée à une zone. Pour ajouter l’interface ens192 à la zone work en l’enlevant de sa précédente zone :

firewall-cmd --change-interface ens192 --zone work [--permanent]

Pour retirer l’interface ens192 de la zone work :

firewall-cmd --remove-interface ens192 --zone work [--permanent]

Pour ajouter l’interface ens192 à la zone work (interface qui ne soit pas être affectée à une zone) :

firewall-cmd --add-interface ens192 --zone work [--permanent]

Ajouter des adresses IP ou un réseau à une zone :

firewall-cmd --zone work --add-source 192.0.2.0/24 [--permanent] firewall-cmd --zone work --add-source 192.0.2.200 [--permanent]

Retirer des adresses IP ou un réseau d'une zone :

firewall-cmd --zone work --remove-source 192.0.2.0/24 [--permanent] firewall-cmd --zone work --remove-source 192.0.2.200 [--permanent]

Pour basculer une adresse IP ou un réseau d'une zone à une autre :

firewall-cmd --zone l_autre_zone --change-source 192.0.2.0/24 [--permanent] firewall-cmd --zone l_autre_zone --change-source 192.0.2.200 [--permanent]

Si l'adresse IP / le réseau était dans une autre zone, ça équivaut à un --remove-source suivi d'un --add-source , si ce n'était pas le cas, ça fait juste comme un --add-source .

Voir la target d'une zone :

firewall-cmd --permanent --get-target --zone drop

Définir la target d'une zone :

firewall-cmd --permanent --set-target [default|ACCEPT|DROP|REJECT] --zone drop

Services

Voir les services existants :

firewall-cmd --get-services

Voir le détail d'un service :

firewall-cmd --info-service ssh

Créer un nouveau service :

firewall-cmd --permanent --new-service influxdb firewall-cmd --permanent --service influxdb --set-description InfluxDB firewall-cmd --permanent --service influxdb --add-port 8086/tcp

Ajouter un service à une zone :

firewall-cmd --zone public --add-service nrpe [--permanent]

Retirer un service d'une zone :

firewall-cmd --zone public --remove-service nrpe [--permanent]

Voir les services d'une zone :

firewall-cmd --list-services --zone work

Si on ne souhaite pas créer de service mais autoriser un certain port et protocole, on peut les ajouter directement à la zone :

firewall-cmd --zone work --add-port 1234/udp [--permanent]

Et pour les supprimer :

firewall-cmd --zone work --remove-port 1234/udp [--permanent]

Pour voir les ports/protocoles d'une zone (ça ne listera pas les services !) :

firewall-cmd --list-ports --zone work

IPSet : groupes d'adresses

Doc : https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/security_guide/sec-setting_and_controlling_ip_sets_using_firewalld

Cas d'usage : on voit plein de spammeurs venant du VPN d'Avast. On fait un whois , on voit le numéro d'AS des serveurs d'Avast, on va sur https://asnlookup.com/ pour choper leur liste d'adresses IP et on en fait un ipset pour les bloquer.

NB : un ipset ne peut contenir qu'un type d'adresses, IPv4 ou IPv6, pas les deux.

NB : Fail2ban, lorsqu'il utilise firewalld, utilise des ipset, mais à un niveau un peu plus bas (nftables). Ces ipset ne sont pas vus par firewalld. On peut voir tous les ipset, même bas niveau avec la commande ipset list -name ( ipset list le_nom_de_l_ipset pour voir les adresses et le détail de l'ipset).

Un ipset sert à regrouper des adresses pour leur appliquer des règles facilement.

Voir les types d'ipset disponibles :

firewall-cmd --get-ipset-types

Voir les ipsets existants :

firewall-cmd --permanent --get-ipsets

Créer un ipset :

firewall-cmd --permanent --type hash:net --new-ipset test

Pour un ipset IPv6 :

firewall-cmd --permanent --type hash:net --option "family=inet6" --new-ipset test-v6

Supprimer un ipset :

firewall-cmd --permanent --delete-ipset test

Voir les infos d'un ipset :

firewall-cmd --info-ipset test [--permanent]

Ajouter une adresse IP à un ipset :

firewall-cmd --ipset test --add-entry 192.0.2.1 [--permanent]

Supprimer une adresse IP d'un ipset :

firewall-cmd --ipset test --remove-entry 192.0.2.1 [--permanent]

Voir les adresses IP d'un ipset :

firewall-cmd --ipset test --get-entries [--permanent]

Ajouter un paquet d'IP d'après un fichier :

cat > iplist.txt <<EOL 192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.0/24 203.0.113.254 EOL firewall-cmd --ipset test --add-entries-from-file iplist.txt [--permanent]

Supprimer un paquet d'IP d'après un fichier :

firewall-cmd --ipset test --remove-entries-from-file iplist.txt [--permanent]

Ajouter un ipset dans une zone :

firewall-cmd --zone drop --add-source ipset:test [--permanent]

Supprimer un ipset d'une zone :

firewall-cmd --zone drop --remove-source ipset:test [--permanent]

Créer une exception à un ipset

Cas classique : on bloque un pays et quelqu'un a besoin d'accéder à nos services depuis là-bas.

L'ipset est dans la zone drop . On va ajouter une rich-rule pour faire une exception :

firewall-cmd --zone drop --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="443" protocol="tcp" accept' firewall-cmd --zone drop --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="80" protocol="tcp" accept' firewall-cmd --zone drop --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="443" protocol="tcp" accept' firewall-cmd --zone drop --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="80" protocol="tcp" accept'

Pour supprimer l'exception :

firewall-cmd --zone drop --remove-rich-rule 'rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="80" protocol="tcp" accept' firewall-cmd --zone drop --remove-rich-rule 'rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="443" protocol="tcp" accept' firewall-cmd --zone drop --permanent --remove-rich-rule 'rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="80" protocol="tcp" accept' firewall-cmd --zone drop --permanent --remove-rich-rule 'rule family="ipv4" source address="192.0.2.29" port port="443" protocol="tcp" accept'

NB : ajouter l'adresse IP en source dans la zone public ne servirait strictement à rien.

Blocage geoIP

On peut se baser sur le script de https://github.com/simonbouchard/geoip-blocking-w-firewalld (le fork de Framasoft).

On modifie les pays à bloquer dans /etc/default/firewalld-geoip et on lance le script. À mettre dans un cron pour mettre à jour les adresses.

Faire du NAT