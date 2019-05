Rspamd

Rspamd est plus qu’un simple antispam : il s’occupera aussi d’ajouter les signatures DKIM et ARC à vos mails sortants et pourra faire la liaison avec un antivirus. C’est un tout-en-un vraiment sympa 🙂

Installation

Je vous laisse aller voir ça sur le site de rspamd.

Création et utilisation de clés DKIM et ARC

Création

NB : par défaut, Rspamd va chercher les clés dans le dossier /var/lib/rspamd/dkim/ . Cependant, je préfère les mettre dans le dossier /etc/dkim : on pense plus souvent à sauvegarder /etc que /var/lib/rspamd/ .

rspamadm dkim_keygen -k /etc/dkim/example.com.dkim.key -b 2048 -s 'dkim' -d example.com > /etc/dkim/example.com.dkim.txt

-k => fichier qui contiendra la clé

=> fichier qui contiendra la clé -b => nombre de bits de la clé (défaut : 1024)

=> nombre de bits de la clé (défaut : 1024) -s => nom du sélecteur (voir plus bas)

=> nom du sélecteur (voir plus bas) -s => le domaine à signer

À noter, la redirection de la vers /etc/dkim/example.com.dkim.txt : ce fichier contient l’enregistrement DNS que vous devrez créer pour votre domaine pour déclarer la clé DKIM utilisée.

Cela ressemble à :

dkim._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; " "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzgAF2ozDnleUGRbtwmbTEg1zmmoSLhOjsT96q0P+JOrTPnGX/oIWwx2MkTRW46gSU7Ya1ByG9EKfEQo3V+Zfr5xeY+O0ksl8nrHUk56haW7kqVAEhyo4NPqhhTRUheAIMgLbyYlFNOqpQDCdmfyn6fvObK6caqtNXAWy3vWTeMacBgx1JGfrYE1NFyNqKcfHcbtXXfSGNo6phVz9K" "1Tll3wvZhdW3hBwgq49cZ5yp0IsrlLOfqMOnHcS83YHlNMRVVGvPko8+ucMhKktbAoDdEMMWupxyWGs1M1xKW0RQxFyYi5oZhSTW53VpyzldrlWXInerDRW2hn1amA2dlWwewIDAQAB" ) ;

Le sélecteur est une clé qui servira, on le voit, dans le nom de l’enregistrement DNS. Il sera indiqué dans l’en-tête de signature DKIM des mails, et donc utilisé par les antispams pour aller chercher le bon enregistrement DNS qui déclare la clé utilisée. Par défaut, pour DKIM, rspamd utilise le sélecteur dkim et je ne vois pas de raison d’en changer (en plus ça fera des modifications de configuration supplémentaires).

Le sélecteur est aussi utilisé par défaut par rspamd pour choisir la clé à utiliser pour signer les mails.

Pour les clés ARC, c’est tout pareil, mais on change le sélecteur pour arc . Vous pouvez utiliser le même dossier /etc/dkim , c’est ce que je fais.

Utilisation par Rspamd

Si vous avez utilisé /var/lib/rspamd/dkim/ (et /var/lib/rspamd/arc pour ARC) comme chemins à la place de /etc/dkim , vous n’avez rien à faire : rspamd cherche les clés des domaines avec le chemin /var/lib/rspamd/dkim/$domain.$selector.key (et /var/lib/rspamd/arc/$domain.$selector.key pour ARC).

Si comme moi vous utilisez /etc/dkim pour ranger vos clés, il va falloir surcharger la configuration de rspamd.

Créez les fichiers /etc/rspamd/local.d/dkim_signing.conf et /etc/rspamd/local.d/arc.conf et mettez-y ceci :

path = "/etc/dkim/$domain.$selector.key"

Relancez rspamd, et c’est normalement tout bon 🙂

Ajouter les en-têtes donnant le spam score dans les mails

Certains spams passent, des mails légitimes ne passent pas… pour comprendre ça, on peut aller dans les logs pour y retrouver les infos qui vont bien, ou alors on ajoute directement ces informations dans les en-têtes des mails 🙂

Dans le fichier /etc/rspamd/local.d/milter_headers.conf , mettez :

extended_spam_headers = true;

Relancez rspamd, et c’est normalement tout bon 🙂

Comprendre les symboles Rspamd

Dans les en-têtes ajoutés dans les mails via la configuration juste au-dessus, il y a les symboles rspamd. Ce sont différentes catégories de vérification antispam, avec un score. C’est la somme de ces scores qui donne le spam score qui va déclencher l’acceptation du mail, son classement en spam ou carrément son refus.

Cependant ces symboles n’ont pas forcément une signification évidente. Voici une liste de symboles expliqués (cette liste n’est pas exhaustive) :